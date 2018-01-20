Шайба Дадонова помогла "Флориде" обыграть "Вегас"

"Флорида" на своем льду выиграла у "Вегаса" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы на 40-й секунде овертайма стал защитник Аарон Экблад.

Российский нападающий хозяев Евгений Дадонов провел на льду 17 минут и отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 10-й в сезоне.

"Вегас" идет на первом месте в Западаной конференции, а "Флорида" - на 12-м в Восточной.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Вегас" - 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Макгинн - 6 (Бьюгстад), 3:15 - 1:0. Перрон - 11 (Хант, Хаула), 14:22 - 1:1. Барков - 15 (мен., Трочек), 15:55 - 2:1. Карлссон - 25 (Теодор, Смит), 26:54 - 2:2. ДАДОНОВ - 10 (Барков, Яндл), 43:35 - 3:2. Нил - 20 (Хаула), 57:51 - 3:3. Экблад - 8 (Барков, Юбердо), 60:40 - 4:3.

Вратари: Раймер - Суббан.

Штраф: 6 - 2.

Броски: 26 (9+8+7+2) - 36 (10+15+11+0).

Наши: Дадонов (17:05/3/0) - -.

20 января. Майами. BB&T Center.