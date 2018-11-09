Шайба Дадонова помогла "Флориде" обыграть "Эдмонтон"

"Флорида" обыграла "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Одну из шайб "Пантерз" забросил нападающий Евгений Дадонов. На счету защитника Богдана Киселевича 1 результативная передача.

"Филадельфия" одержала победу над "Аризоной" - 5:4 в овертайме. Победный гол на счету защитника Шейна Гостисбеера.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Эдмонтон" - 4:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Дадонов - 7 (Барков, Хоффман), 26:45 - 1:0. Бьюгстад - 3 (Киселевич, Маккэн), 28:12 - 2:0. Драйзайтль - 10 (Макдэвид), 40:23 - 2:1. Юбердо - 3 (бол., Трочек, Яндл), 43:43 - 3:1. Сивиур - 2 (п.в., Трочек, Хоффман), 59:11 - 4:1.

Вратари: Луонго - Тэлбот (57:27 - 59:11).

Штраф: 11 - 13.

Броски: 33 (7+19+7) - 27 (10+4+13).

Наши: Дадонов (20.21/2/0), Киселевич (17.33/1/+1) - -.

9 ноября. Майами. BB&T Center.

"Филадельфия" - "Аризона" - 5:4 ОТ (2:1, 0:3, 2:0, 1:0)

Голы: Конекны - 3 (Жиру, Кутюрье), 1:18 - 1:0. Лотон - 5 (Лехтеря), 5:47 - 2:0. Экман-Ларссон - 2 (бол., Гальченюк, Келлер), 8:30 - 2:1. Ричардсон - 5 (Грабнер, Хиностроза), 21:51 - 2:2. Степан - 3 (мен.), 26:14 - 2:3. Грабнер - 5 (мен., Экман-Ларссон), 26:38 - 2:4. Лотон - 6 (Уис, Линдблум), 42:21 - 3:4. Уис - 1 (Гостисбеер), 57:47 - 4:4. Гостисбеер - 3 (Ворачек, Жиру), 61:01 - 5:4.

Вратари: Пикар (Эллиотт, 26:38) - Кюмпер.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 31 (8+7+14+2) - 34 (9+15+10+0).

Наши: Проворов (23.46/0/+1) - -.

9 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.