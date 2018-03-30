Шайба Дадонова не спасла "Флориду" от поражения в матче с "Оттавой"

"Оттава" обыграла "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в овертайме. Победу команде принес Жан-Габриэль Пажо, который реализовал буллит.

В составе "Пантерз" 18 минут 8 секунд на площадке провел нападающий Евгений Дадонов. За это время он забросил 1 шайбу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Флорида" - 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Пажо - 13 (Хоффман, Пайэтт), 21:24 - 1:0. Экблад - 16 (бол., Макгинн, Яндл), 25:19 - 1:1. ДАДОНОВ - 26 (Уигар, Петровик), 26:50 - 1:2. Пяйярви-Свенссон - 8 (Смит, Карлссон), 40:16 - 2:2. Пажо - 14 (буллит), 64:44 - 3:2.

Вратари: Андерсон - Раймер.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 30 (10+12+5+3) - 26 (8+6+10+2).

Наши: - - Дадонов (18:08/2/1).

30 марта. Оттава. Canadian Tire Centre.