Шайба Дадонова не спасла "Флориду" от поражения в матче с "Филадельфией"

"Филадельфия" переиграла "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:5 Б). Российский нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой. Его одноклубник и соотечественник Богдан Киселевич​ сделал результативную передачу и набрал первое очко в НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Флорида" – 6:5 Б (0:1, 5:2, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Ватрано - 1 (Мальгин, Маккэн), 17:58 - 0:1. Симмондс - 4 (Санхейм, Гудас), 21:18 - 1:1. Уил - 1 (Хегг, Конекны), 25:54 - 2:1. Жиру - 2, 28:50 - 3:1. Ватрано - 2 (Маккэн, Пайсик), 32:31 - 3:2. Симмондс - 5 (Лотон, Фолин), 35:29 - 4:2. Жиру - 3 (Уил, Гостисбеер), 37:03 - 5:2. Барков - 2 (бол., Хоффман, Яндл), 37:31 - 5:3. Дадонов - 2 (Киселевич, Брауэр), 45:06 - 5:4. Барков - 3 (Яндл), 48:07 - 5:5.

Победный буллит: Уил.

Вратари: Эллиотт (Пикар, 45:06) - Хатчинсон.

Штраф: 18 - 16.

Броски: 26 (5+11+7+3) - 26 (12+8+6+0).

Наши: Воробьев (8.04/0/-1), Проворов (27.41/1/-2) - Дадонов (21.20/3/+1), Киселевич (17.33/0/+1), Мамин (6.53/1/0).

17 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center.