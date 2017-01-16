Шайба Берглунда принесла "Сент-Луису" победу над "Анахаймом"

"Сент-Луис" одержал победу над "Анахаймом" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок завершился в овертайме, победная шайба на счету Патрика Берглунда. Россияне Наиль Якупов и Владимир Тарасенко завершили этот поединок с отрицательным показателем полезности.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм Дакс" (Анахайм) - "Сент-Луис Блюз" (Сент-Луис) - 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Берглунд - 9 (Фаббри, Перрон), 31:03 - 0:1. Ракелль - 18 (Гецлаф, Хольцер), 45:11 - 1:1. Берглунд - 10 (Шворц), 60:51 - 1:2.

Вратари: Гибсон (44:54 - 45:11) - Хаттон.

Штраф: 11 - 11.

Броски: 23 (5+7+11+0) - 25 (4+13+6+2).

Наши: - - Тарасенко (19:37/2/-1), Якупов (13:20/1/-1).

Анахайм. Honda Center.