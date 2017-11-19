Шайба Анисимова принесла "Чикаго" победу над "Питтсбургом"

"Чикаго" в гостях обыграл "Питтсбург" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блэкхокс" одержали вторую победу кряду.

Победу "Чикаго" принес гол нападающего Артема Анисимова. Россиянин забивает три встречи кряду и набрал 12 (10+2) очков в 20 встречах. Отметим, что у него показатель полезности "-1" и четыре броска по воротам в этой встрече.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отыграл 21 минуту, нанес два броска по воротам соперника и заработал двухминутное удаление.

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Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Чикаго" – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)