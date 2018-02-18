Шайба Анисимова помогла "Чикаго" прервать 8-матчевую серию поражений

"Чикаго" на своем льду разгромил "Вашингтон" в матче регулярного матча НХЛ (7:1). "Блэкхокс" прервал серию из 8 поражений.
Российский нападающий хозяев Артем Анисимов отметился заброшенной шайбой. Он набрал 22-е очко в текущем сезоне - 15 голов и 7 голевых передач.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Чикаго" - "Вашингтон" - 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)
Голы: Тэйвз - 16 (Саад), 6:19 - 1:0. Уилсон - 10 (Нисканен), 10:03 - 1:1. Саад - 15 (Хиностроза, Тэйвз), 12:47 - 2:1. Шмолц - 16 (Дальстрем, Сибрук), 19:58 - 3:1. Кейн - 22 (Тэйвз), 36:22 - 4:1. Хартман - 8 (Кемпны), 37:32 - 5:1. АНИСИМОВ - 15 (бол., Хиностроза, Кейн), 38:29 - 6:1. Дебринкэт - 22 (Хартман, Шарп), 48:22 - 7:1.
Вратари: Форсберг - Холтби (Грубауэр, 40:00).
Штраф: 11 - 25.
Броски: 44 (21+12+11) - 20 (6+6+8).
Наши: Анисимов (16:18/1/2) - Кузнецов (16:55/1/-1), Овечкин (18:22/0/-1), Орлов (24:12/0/0).
18 февраля. Чикаго. United Center.
Анисимов забросил "Вашингтону" с 500-й передачи Кейна в карьере. Видео
Werewolf
Да, что-то не узнаю СЭ...скромненький такой заголовок ))) Вот кто реальный политпроект в России )
11:45
cbivxu7gsxv4
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
10:51
Электросталец
Санек и Кузя победу над янками на ОИ отмечали, отходняк...
09:54
Mon65
Да, повозили мордой об асфальт. Всю злость на неудачный сезон выплеснули ястребы. Но надо подниматься, и идти дальше.
08:54
= Даль =
Растоптали как тузик грелку. Приезжай в КХЛ Санек, ну их....
08:23
Якут Хан
*красноречивее
08:10
Easycure
Заголовок писал кто то из фанатов вшей
08:07
Easycure
Это хуже чем 1:10. Там было начало сезона и все только вкатывались. А тут разгром от команды которая пролетает мимо плова. Это будут помнить все)
08:05
Якут Хан
Не, ну а че Анисимов-то? Вот такой заголовок красноричевее)) Чикаго разгромил Вашиков!) Очень паршиво играли, просто жесть
08:04
Монте-Кристо (Мститель) .
Позор. Одно утешает, что это не 1:10... Гол Хартмана очень красив. Обыграл Кузнецова, Орлова, Нисканена, как малолеток. Правда те весь матч, как и остальные игроки Вашингтона, были сонными мухами. Словно им клопы ночью в гостинице спать не давали...
07:26
fifa_guru
С юбилейной 1500-й игрой, Барри! :)) вот это я понимаю подарок
07:18