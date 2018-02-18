Шайба Анисимова помогла "Чикаго" прервать 8-матчевую серию поражений

"Чикаго" на своем льду разгромил "Вашингтон" в матче регулярного матча НХЛ (7:1). "Блэкхокс" прервал серию из 8 поражений.

Российский нападающий хозяев Артем Анисимов отметился заброшенной шайбой. Он набрал 22-е очко в текущем сезоне - 15 голов и 7 голевых передач.

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"Чикаго" - "Вашингтон" - 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)

Голы: Тэйвз - 16 (Саад), 6:19 - 1:0. Уилсон - 10 (Нисканен), 10:03 - 1:1. Саад - 15 (Хиностроза, Тэйвз), 12:47 - 2:1. Шмолц - 16 (Дальстрем, Сибрук), 19:58 - 3:1. Кейн - 22 (Тэйвз), 36:22 - 4:1. Хартман - 8 (Кемпны), 37:32 - 5:1. АНИСИМОВ - 15 (бол., Хиностроза, Кейн), 38:29 - 6:1. Дебринкэт - 22 (Хартман, Шарп), 48:22 - 7:1.

Вратари: Форсберг - Холтби (Грубауэр, 40:00).

Штраф: 11 - 25.

Броски: 44 (21+12+11) - 20 (6+6+8).

Наши: Анисимов (16:18/1/2) - Кузнецов (16:55/1/-1), Овечкин (18:22/0/-1), Орлов (24:12/0/0).

18 февраля. Чикаго. United Center.

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