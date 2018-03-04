Шайба Анисимова помогла "Чикаго" обыграть "Лос-Анджелес"

"Лос-Анджелес" на своем льду потерпел поражение от "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5). В составе гостей заброшенной шайбой отметился россиянина Артем Анисимов. Он набрал 26-е (19+7) очко в текущем сезоне.
"Блэкхокс" одержал победу после из двух подряд проигрышей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Лос-Анджелес" - "Чикаго" - 3:5 (0:1, 3:0, 0:4)
Голы: Истерли - 4, 13:11 - 0:1. Пирсон - 12, 24:27 - 1:1. Мартинес - 7 (Браун, Копитар), 26:21 - 2:1. Иафалло - 9, 37:48 - 3:1. АНИСИМОВ - 19 (бол., Тэйвз, Кейн), 50:48 - 3:2. Хиностроза - 7, 54:24 - 3:3. Тэйвз - 17 (бол., Кейн, Сибрук), 58:02 - 3:4. Кейн - 24 (п.в., Саад, Тэйвз), 59:57 - 3:5.
Вратари: Куик (58:35 - 59:57) - Форсберг.
Штраф: 10 - 4.
Броски: 32 (11+14+7) - 25 (7+8+10).
Наши: - - Анисимов (15:40/1/-1).
3 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.
maxcds
спс за лосей
08:04
fifa_guru
да уж. за 9 минут с 3-1 до 3-5 ))
07:07
maks55555
Если ЛА будет играть, так как в 3 периоде, он может и в плей-офф не попасть, не то, чтобы быть там претендентом на что-то.
02:49