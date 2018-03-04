Шайба Анисимова помогла "Чикаго" обыграть "Лос-Анджелес"

"Лос-Анджелес" на своем льду потерпел поражение от "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5). В составе гостей заброшенной шайбой отметился россиянина Артем Анисимов​. Он набрал 26-е (19+7) очко в текущем сезоне.

"Блэкхокс" одержал победу после из двух подряд проигрышей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Чикаго" - 3:5 (0:1, 3:0, 0:4)

Голы: Истерли - 4, 13:11 - 0:1. Пирсон - 12, 24:27 - 1:1. Мартинес - 7 (Браун, Копитар), 26:21 - 2:1. Иафалло - 9, 37:48 - 3:1. АНИСИМОВ - 19 (бол., Тэйвз, Кейн), 50:48 - 3:2. Хиностроза - 7, 54:24 - 3:3. Тэйвз - 17 (бол., Кейн, Сибрук), 58:02 - 3:4. Кейн - 24 (п.в., Саад, Тэйвз), 59:57 - 3:5.

Вратари: Куик (58:35 - 59:57) - Форсберг.

Штраф: 10 - 4.

Броски: 32 (11+14+7) - 25 (7+8+10).

Наши: - - Анисимов (15:40/1/-1).

3 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.