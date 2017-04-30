Шалунов не подпишет контракт с "Чикаго" и останется в КХЛ

Российский нападающий Максим Шалунов принял решение не подписывать контракт с "Чикаго" в этом году, сообщает The Athletic. Ожидается, что форвард продолжит выступать в лиге на протяжении трех сезонов, однако на данный момент нет ясности в команде – в игроке заинтересованы ЦСКА и СКА.

"Чикаго" продолжит сохранять права на Шалунова. Как отмечает издание, форвард может перебраться в НХЛ в сезоне-2020/21 и подпишет контракт новичка. В минувшем сезоне 24-летний хоккеист провел 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 37 (19+18) очков. "Сибирь" по итогам "регулярки" не вышла в плей-офф.