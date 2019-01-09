Сейвы Бобровского и Василевского после бросков Кучерова и Панарина. Видео

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский совершил 15 сейвов в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы" (0:4), где выступает российский форвард Никита Кучеров, который набрал 2 (1+1) очка в игре. Вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский отстоял на ноль и отразил 31 удар по своим воротам.

Форвард "Блю Джекетс" Артемий Панарин нанес четыре удара в этой встрече и закончил матч с показателем полезности "-3".

2 очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Коламбус", Василевский отыграл на ноль

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