Сэйв дня. Василевский спас "Тампу" за 12 секунд до конца матча с "Вашингтоном". Видео

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский был признан третьей звездой пятого матча финала "Востока" против "Вашингтона" (3:2, 3-2). В этой игре он отразил 28 бросков из 30.

За 12 секунд до финальной сирены, при счете 3:2, Василевский в блестящем стиле отразил бросок Джона Карлсона.