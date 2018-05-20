06:30 | Хоккей — НХЛ

Сэйв дня. Василевский спас "Тампу" за 12 секунд до конца матча с "Вашингтоном". Видео

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Голкипер "Тампы" Андрей Василевский был признан третьей звездой пятого матча финала "Востока" против "Вашингтона" (3:2, 3-2). В этой игре он отразил 28 бросков из 30.

За 12 секунд до финальной сирены, при счете 3:2, Василевский в блестящем стиле отразил бросок Джона Карлсона.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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maxcds

с Sn0w согласен. был шансик. или в касание или пробовать на бэкса, кот выиграл позицию и уже поставил клюху на лед

08:19

Sn0w

Да уж, если бы там стоял Овечкин а не Карлсон, у Василевского не было бы этого мгновения, потраченного на обработку шайбы.

07:38

gibson

Какой это сейв дня? Рутинная игра вратаря. У Василевского была уйма времени чтобы переместиться. Любой вратарь АХЛ отразил бы этот бросок.

07:10

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