Сэйв дня. Василевский спас "Тампу" за 12 секунд до конца матча с "Вашингтоном". Видео

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский был признан третьей звездой пятого матча финала "Востока" против "Вашингтона" (3:2, 3-2). В этой игре он отразил 28 бросков из 30.
За 12 секунд до финальной сирены, при счете 3:2, Василевский в блестящем стиле отразил бросок Джона Карлсона.
With the clock ticking down, Andrei Vasilevskiy slides over and makes a huge stop to earn the @GatoradeCanada Cool Under Pressure Play of the Night! #StanleyCup pic.twitter.com/liZ7DxvDOL– NHL (@NHL) 20 мая 2018 г.
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maxcds
с Sn0w согласен. был шансик. или в касание или пробовать на бэкса, кот выиграл позицию и уже поставил клюху на лед
08:19
Sn0w
Да уж, если бы там стоял Овечкин а не Карлсон, у Василевского не было бы этого мгновения, потраченного на обработку шайбы.
07:38
gibson
Какой это сейв дня? Рутинная игра вратаря. У Василевского была уйма времени чтобы переместиться. Любой вратарь АХЛ отразил бы этот бросок.
07:10