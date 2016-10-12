Сетогучи перешел в "Лос-Анджелес"

Канадец Девин Сетогучи подписал контракт с "Лос-Анджелес Кингз", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на 1 год.

В минувшем сезоне форвард защищал цвета за швейцарского "Давоса". В составе команды Сетогучи провел 30 матчей, сумев отметиться одиннадцатью заброшенными шайбами и тринадцатью результативными передачами.

Ранее нападающий выступал за "Сан-Хосе", "Миннесоту", "Виннипег" и "Калгари". На счету канадского форварда 249 результативных баллов в 471 матче НХЛ.