08:31 | ХОККЕЙ — НХЛ

Сетогучи перешел в "Лос-Анджелес"

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Канадец Девин Сетогучи подписал контракт с "Лос-Анджелес Кингз", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на 1 год.

В минувшем сезоне форвард защищал цвета за швейцарского "Давоса". В составе команды Сетогучи провел 30 матчей, сумев отметиться одиннадцатью заброшенными шайбами и тринадцатью результативными передачами.

Ранее нападающий выступал за "Сан-Хосе", "Миннесоту", "Виннипег" и "Калгари". На счету канадского форварда 249 результативных баллов в 471 матче НХЛ.

 

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