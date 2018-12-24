Сет Джонс: "Панарин любит выходные дни. Всегда спрашивает Тортореллу про них"

Защитник "Коламбуса" Сет Джонс высказался в адрес товарища по команде – нападающего Артемия Панарина. Он также прокомментировал будущее российского форварда и голкипера Сергея Бобровского.

– Панарин до сих пор не говорит по-английски, но он очень веселый и открытый, – приводит ESPN слова Джонса. – Он пытается разговаривать, но у нег не всегда получается составить полное предложение. Больше всего ему нравятся выходные дни. Он всегда говорит нам в раздевалке: "Сходите кто-нибудь в кабинет Тортореллы, попросите выходной". Каждый раз, когда Торторелла проходит мимо него, он спрашивает: "Завтра выходной?".



Будущее Панарина и Бобровского в "Коламбусе"? Если они захотят остаться, то останутся. В начале сезона в раздевалке было что-то нехорошее. Было много вопросов со стороны журналистов, все об этом думали. У хоккеистов есть право поступать так, как они хотят. В начале сезона это было проблемой, сейчас ее нет. Мы сами с ними уже шутим об этом. Все знают, что они готовы выложиться по-максимуму в этом сезоне.

Контракты Артемия Панарина и Сергея Бобровского с "Коламбусом" заканчиваются 30 июня 2019 года. Панарин уже заявил, что по ходу сезона не собирается вести никаких переговоров о продлении действующего трудового соглашения.

В текущем сезоне российский форвард сыграл 34 матча, в которых забросил 11 шайб и отал 28 результативных передач. Бобровский провел 27 встреч, в них он отразил 91,3% нанесенных по его воротам бросков.

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