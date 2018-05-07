Защитник "Барселоны" Серхио Бускетс после матча 36-го тура чемпионта Испании против "Реала" (2:2) отметил, что команда в меньшинстве сыграла великолепно. В конце первой половины с поля был удален Серхи Роберто.
- Мы провели великолепный матч, играя вдесятером, - приводит Marca слова Бускеса. - Я не видел повторы спорных моментов, но думаю, что все могли бы пожаловаться на то или иное судейское решение.
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pemarkizov
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08:28
Werewolf
Ну собираются же лигу расширять. Почему не Барсой?
08:02
Newgene
ну-ка убрали ногомяч из хоккейного раздела!
08:02
Andrianno
Барселона в следующем году планирует побороться за кубок стэнли
07:46
Koppel
06:30 | ХОККЕЙ — НХЛ СЕРХИО БУСКЕТС: "БАРСЕЛОНА" ПРОВЕЛА ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МАТЧ" .... это зачем здесь?
07:36