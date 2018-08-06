Сергей Зубов: "В финале Кубка Стэнли болел за "Вегас"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов в интервью "СЭ" рассказал о том, что поддерживал "Вегас" в финале Кубка Стэнли. По его словам, ему выступления клуба напомнили историю Золушки.
– За кого вы болели в финале Кубка Стэнли?
– За "Вегас".
– Почему?
– Cinderella story (история Золушки. – Прим. "СЭ"). Нечасто бывает, когда команда, только что образовавшаяся, добивается такого результата. Поэтому к ним было больше симпатий. Из уважения ко всей организации. Ребята там, наверное, почувствовали, что от них просто избавились. Эти моменты в клубе уловили. И тренерский штаб этим воспользовался.
– За Овечкина-то порадовались?
– Конечно. И не только за Овечкина – за всех ребят. (Игорь ЕРОНКО)
Материалы других СМИ