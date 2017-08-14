Сергей Зубов: "Никогда не любил церемонии вручения призов"

Бывший тренер СКА Сергей Зубов в интервью "СЭ" отметил, что никогда не обращал внимания на личные призы и награды. По его словам, вместо церемоний старался больше времени проводить с семьей.

– Не обидно, что "Норрис Трофи" вам так и не достался? Номинантом вы были, но Лидстрем раз за разом забирал себе этот приз.

– Я не большой любитель смотреть и как-то участвовать в церемониях вручения личных призов. Меня же приглашали на эти церемонии, но я туда даже не ездил. Я больше старался проводить время с семьей. Равнодушно как-то относился к таким вещам. Может, это было неправильно, но такая вот у меня была ситуация.

– Слышал мнение, что если бы вы играли на Востоке, где базируется абсолютное большинство журналистов – членов PHWA, которые и определяют обладателей призов, то парочку "Норрисов" вы бы все же взяли.

– Может быть, может быть. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Сергея Зубова