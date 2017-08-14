Сергей Зубов: "Не любил церемонии вручения призов"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов в интервью "СЭ" признался, что не любит церемонии вручения индивидуальных наград. Россиянин в игроцкие годы даже не ездил на них, предпочитая проводить время с семьей.

– Я не большой любитель смотреть и как-то участвовать в церемониях вручения личных призов. Меня же приглашали на эти церемонии, но я туда даже не ездил, - отметил Зубов. - Я больше старался проводить время с семьей. Равнодушно как-то относился к таким вещам. Может, это было неправильно, но такая вот у меня была ситуация. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Сергея Зубова