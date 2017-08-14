08:37 | Хоккей — НХЛ

Сергей Зубов: "Не думаю, что у Радулова будут какие-то проблемы с Хичкоком"


Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов в интервью "СЭ" отметил, что у нападающего "Далласа" Александра Радулова не должно возникнуть проблем с наставником команды Кена Хичкока. Зубов знает канадского специалист по совместной работе в игроцкие годы. 

– Как думаете, у Радулова не возникнет проблем с Хичкоком?

– Не думаю, что будут какие-то проблемы. Кен слишком умный, чтобы не найти общий язык с Саней. А Санька – такой же фанат своего дела, как и Хичкок. Они найдут общий язык.

– Хичкок с каждым обращался по-своему?

– Конечно. В этом и смысл тренерской работы. Ты не можешь ко всем относиться одинаково. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Сергея Зубова

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