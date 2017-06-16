Сергей Сергачев: "Сейчас мое время, чтобы играть в НХЛ"

Российский защитник Михаил Сергачев отметил, что сейчас его время, чтобы выступать в НХЛ. Ранее "Монреаль" обменял 18-летнего игрока в "Тампу-Бэй".
В прошлом сезоне Сергачев сыграл в четырех матчах НХЛ, но результативными действиями не отметился.
– Узнал о переходе в "Тампу" от болельщика, который написал мне: "Удачи в Тампе". Сначала я был расстроен и шокирован, – приводит Tampa Bay Times слова Сергачева. – Но потом понял, что это реальный шанс для меня. Я много слышал об этой команде, они играют в быстрый и агрессивный хоккей, у них есть талантливые игроки. У них также прекрасный штаб тренеров и руководителей, это замечательно.
Я много играл за юниоров и за эти годы многому научился. И я чувствую, что сейчас мое время, чтобы играть в НХЛ.
DRW
А почему не до конца перевели последнее предложение, что бы круче звучало? :)) "...И я сделаю все возможное, что бы пробиться в Лайтнинг." :)))
21:43