Сергей Сергачев: "Сейчас мое время, чтобы играть в НХЛ"

Российский защитник Михаил Сергачев отметил, что сейчас его время, чтобы выступать в НХЛ. Ранее "Монреаль" обменял 18-летнего игрока в "Тампу-Бэй".

В прошлом сезоне Сергачев сыграл в четырех матчах НХЛ, но результативными действиями не отметился.

– Узнал о переходе в "Тампу" от болельщика, который написал мне: "Удачи в Тампе". Сначала я был расстроен и шокирован, – приводит Tampa Bay Times слова Сергачева. – Но потом понял, что это реальный шанс для меня. Я много слышал об этой команде, они играют в быстрый и агрессивный хоккей, у них есть талантливые игроки. У них также прекрасный штаб тренеров и руководителей, это замечательно.

Я много играл за юниоров и за эти годы многому научился. И я чувствую, что сейчас мое время, чтобы играть в НХЛ.

Сергачев - в "Тампе". Первая бомба межсезонья НХЛ