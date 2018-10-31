Сергей Самсонов: "Все болячки оставляли свой след. А я их очень много накопил в ранней молодости"

Экс-нападающий сборной России Сергей Самсонов в интервью "СЭ" признался, что травма кисти в 2002 году в некоторой степени испортила ему карьеру. По его мнению, он слишком рано перешел в мужской хоккей.

– Бытует мнение, что травма кисти, полученная вами в 2002 году, испортила вам карьеру.

– У любых травм есть последствия. Но в какой-то степени – так и есть. Болячек я нахватал, конечно. И со временем они свое слово сказали. При моих габаритах, при том хоккее, что был в НХЛ в конце 1990-х – начале 2000-х, это в конце концов без вопросов сказалось на моей карьере. Я тогда пропустил почти весь сезон. Не мог играть в хоккей. С кистью было очень тяжело. И, может быть, не вышел на тот уровень, на котором играл до того. Но дело не только в кисти. Все болячки оставляли свой след. А я их очень много накопил в ранней молодости.

– Кистевой бросок у вас точно не вернулся на прежний уровень.

– Может быть. Я об этом редко думал. Не замечал. Но на одном кистевом броске все равно не выедешь. Даже если его нет – можно чем-то другим свое брать. Знаете, я иногда смотрю на свою карьеру и думаю: я ведь в 15 лет начал играть с мужиками. У меня к 18 уже солидный опыт был. С одной стороны – хорошо, с другой – все-таки рановато мне было играть в мужской хоккей в таком возрасте. Потому что в конце концов это сказалось на моей карьере. Вот вроде бы я рано закончил. Но если посмотреть на то, во сколько лет я начал…

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