Сергей Самсонов: "В 17 лет меня волновал только хоккей"

Экс-нападающий сборной России Сергей Самсонов в интервью "СЭ" признался, что в 1994-м году еще не думал об уходе в НХЛ. Тем не менее, в 1997-м он перебрался в "Бостон".

– Вас ведь еще в 1994-м уговаривали остаться за океаном. Сам Скотти Боумэн приезжал вас просматривать на юниорский турнир в Канаде, назвал великолепным хоккеистом, а после вы сказали в интервью CBC, что даже сосчитать не можете количество поступивших предложений продолжить карьеру на родине хоккея. Почему не остались с вашей-то мечтой об НХЛ? Чувствовали себя должным родине?

– У меня даже мыслей не было о том, чтобы уехать. И если б не та ситуация в ЦСКА… Я начал в "Динамо", потом перешел в ЦСКА, но уезжать раньше – об этом я никогда не думал. Мне было комфортно в России. Играл за основу армейцев, играл за сборную. Все было прекрасно. Но тогда нужно было сделать выбор. Потому что я понимал, что следующий сезон сыграет роль на драфте. Если бы играл в "Вышке" – мне было бы тяжело себя раскрыть.

– А вы за кого в том расколе были?

– Если честно, я даже не знаю, в чем была суть раскола. В 17 лет я не понимал, что там происходит. Меня волновал хоккей. И драфт.

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