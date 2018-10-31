Сергей Самсонов: "У Свечникова есть все качества, чтобы быть звездой в НХЛ"

Экс-нападающий сборной России Сергей Самсонов в интервью "СЭ" рассказал, чем сейчас занимается в "Каролине". Также он поделился мнением о прогрессе Андрея Свечникова​.

– Чем конкретно вы сейчас занимаетесь в "Каролине"?

– Я занимаюсь развитием наших молодых хоккеистов, которые выступают в юниорских лигах и в колледжах. Отвечаю за нападающих. Два года уже в этой работе. Начал в "Каролине" скаутом, но два года назад поменял профессию.

– Каков, по-вашему, потолок Свечникова?

– Все зависит от Андрея. Но у него есть все качества, чтобы быть звездой в НХЛ. Он здорово читает игру, может индивидуально сыграть, может сыграть жестко. Он габаритный парень, при этом он сочетает габариты с навыками, которым очень непросто научить. Он индивидуалист, но может также эффективно сыграть в пас. И в этом будет становиться лишь лучше.

Полностью интервью с Самсоновым читайте скоро на сайте www.sport-express.ru