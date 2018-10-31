Сергей Самсонов: "Никак не могу понять, почему судья не поехал смотреть эпизод с моим голом-фантомом"

Экс-нападающий сборной России Сергей Самсонов в интервью "СЭ" признался, что до сих пор не понимает, почему судья не стал смотреть повтор с его голом-фантомом на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити.

– Солт-Лейк-Сити. Был гол в третьем периоде полуфинала с американцами? Или все-таки не было? Вы-то лучше всех должны знать – вы же бросали.

– Я же руки поднял. Но в точности не знаю – четкий просмотр эпизода я так ни разу нигде и не увидел. Но что меня очень удивило, как и всех на скамейке – что арбитр даже не пошел смотреть эпизод. А сейчас просматривают вообще все. Не то что возможный гол – даже возможный офсайд.

– Все ваши партнеры, находившиеся на льду, говорят, что гол был.

– У меня тоже такое ощущение было. Но все происходило очень быстро, а увидеть шайбу за вратарем я так и не смог. Об этом я нечасто думаю, но бывает, и когда думаю – никак не могу понять, почему судья не поехал смотреть эпизод. Это заняло бы всего минуту, и все бы знали в точности, что произошло. Отпали бы все сомнения. Почему не поехал?…

Полностью интервью с Самсоновым читайте скоро на сайте www.sport-express.ru