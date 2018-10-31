Сергей Самсонов: "Мало выиграл за карьеру, поэтому есть чувство недосказанности"

Экс-нападающий сборной России Сергей Самсонов в интервью "СЭ" признался, что за карьеру хотелось выиграть больше титулов. Также он не теряет надежды завоевать чемпионский перстень.

– Какой момент для вас – самый памятный в карьере?

– Их два. Выиграл я мало за карьеру. Один из них – бронза Олимпиады. А второй поменьше, не такой значимый, но все-таки дойти до финала Кубка Стэнли, проиграв в седьмом матче – это тоже определенные воспоминания.

– Вы довольны своей карьерой?

– Опять же – мало выиграл. Поэтому есть чувство недосказанности. Что до чего-то недотянул. Может быть, поэтому я и работаю в хоккейном клубе. Глядишь – и выиграю еще что-нибудь, ха-ха.

– Хочется перстень?

– Может быть, как-нибудь получится его раздобыть.

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