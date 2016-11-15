05:48 | ХОККЕЙ — НХЛ

Сергей Макаров введен в Зал хоккейной славы в Торонто

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Легендарный советский нападающий Сергей Макаров официально введен в зал хоккейной славы в Торонто. Макаров в составе ЦСКА был лучшим бомбардиром чемпионатов СССР в течение девяти сезонов. В составе сборной страны он дважда выигрывал Олимпиаду и восемь раз – чемпионат мира. В НХЛ он выступал с 1989 по 1997 год в составе "Калгари", "Сан-Хосе" и "Далласа". На его счету 424 матча и 384 (134+250) очка.

Макаров стал седьмым отечественным игроком, введенным в Зал хоккейной славы. Ранее этого были удостоены вратарь Владислав Третьяк (1989), нападающий Валерий Харламов (2005), защитник Вячеслав Фетисов (2001), нападающие Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012) и Сергей Федоров (2015).

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