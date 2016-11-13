Сергей Макаров: "В Зал славы НХЛ должна попасть вся пятерка Ларионова"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Макаров выразил мнение, что в Зал хоккейной славы НХЛ стоит включить всех представителей пятерки Игоря Ларионова, ярко игравшей в 1980-е в ЦСКА и сборной СССР. Ранее в Зал славы из той пятерки были включены Вячеслав Фетисов и Ларионов, а накануне такой чести был удостоен и сам Макаров. На данный момент в Зале славы нет Владимира Крутова и Алексея Касатонова.
- Я всегда говорил, что хоккей - командная игра, и когда твоя команда постоянно выигрывает, очень трудно выделить какой-то один момент. Когда ты выигрываешь - это все, что имеет значение. Благодаря победам меняется психология, меняется менталитет.
- Вспомните своих одноклубников, к которым вы сейчас присоединяетесь в Зале славы: Третьяк, Ларионов, Фетисов. Понимаете, что можете стать последним из той команды, кого сюда примут?
- Могу только надеяться, что это не так. Алексей Касатонов тоже был великим защитником, а покойный Володя Крутов - блестящим нападающим. Если вы говорите об игроках именно моего поколения, то я считаю, что в Зал славы должна была попасть вся наша пятерка. Во всяком случае, я бы очень этого хотел.
- В Зал славы ИИХФ вас приняли уже давно. Что для вас значит оказаться наконец и в этом?
- Все в мире знают, что НХЛ - сильнейшая лига на земле. Вот и ваш ответ. Оказаться здесь для меня огромная честь.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/makarov-reflects-on-his-hall-of-fame-selection-and-remembers-career-highlights/c-283670058
Упёртый русский
Макаров прав, разумеется. Вся пятёрка должна попасть в зал Славы только за Кубки Канады, когда против них играли лучшие из лучших в НХЛ и уступали по игре. Как тот же Крутов в 81 поиздевался над Ги Лефлером, обыграв того на замахе словно пацана во дворе? А Касатонов в 87 пару раз так встретил Марио 66, что бедолага отказался выходить на лёд, когда играла пятёрка КЛМ? ;)
11:50
А380726
Первый раз слышу про "зеленую". СЭкс, что за бредовые фантазии, да и Макаров такого не говорил :(
11:10