Сергей Макаров: "В Зал славы НХЛ должна попасть вся пятерка Ларионова"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Макаров выразил мнение, что в Зал хоккейной славы НХЛ стоит включить всех представителей пятерки Игоря Ларионова, ярко игравшей в 1980-е в ЦСКА и сборной СССР. Ранее в Зал славы из той пятерки были включены Вячеслав Фетисов и Ларионов, а накануне такой чести был удостоен и сам Макаров. На данный момент в Зале славы нет Владимира Крутова и Алексея Касатонова.

- Я всегда говорил, что хоккей - командная игра, и когда твоя команда постоянно выигрывает, очень трудно выделить какой-то один момент. Когда ты выигрываешь - это все, что имеет значение. Благодаря победам меняется психология, меняется менталитет.

- Вспомните своих одноклубников, к которым вы сейчас присоединяетесь в Зале славы: Третьяк, Ларионов, Фетисов. Понимаете, что можете стать последним из той команды, кого сюда примут?

- Могу только надеяться, что это не так. Алексей Касатонов тоже был великим защитником, а покойный Володя Крутов - блестящим нападающим. Если вы говорите об игроках именно моего поколения, то я считаю, что в Зал славы должна была попасть вся наша пятерка. Во всяком случае, я бы очень этого хотел.

- В Зал славы ИИХФ вас приняли уже давно. Что для вас значит оказаться наконец и в этом?

- Все в мире знают, что НХЛ - сильнейшая лига на земле. Вот и ваш ответ. Оказаться здесь для меня огромная честь.