Сергей Макаров: "Никогда бы не поверил, что войду в Зал хоккейной славы"

Легендарный советский нападающий Сергей Макаров во время церемонии введения в Зал хоккейной славы высказал слова благодарности всем людям, которые его поддерживали. Он стал седьмым отечественным игроком, введенным в Зал хоккейной славы.

– Если бы мне кто-то сказал, что я войду в Зал хоккейной славы – никогда не поверил бы, - приводит официальный сайт НХЛ слова Макарова. – Все это было бы не возможно без помощи генерального менеджера "Калгари" Клиффа Флетчера, который очень много сделал для меня и моей семьи. Он упростил нам жизнь, чтобы я мог сосредоточиться на работе. Я бы мог благодарить каждого до утра, но проще сказать сразу – спасибо вам всем!