Сергей Калинин: "Ситуацию с переходом в "Торонто" не хочется выносить на всеобщее обозрение"

Нападающий СКА Сергей Калинин в интервью "Известиям" отметил, что при переходе из "Нью-Джерси" в "Торонто" по ходу прошлого сезона был уверен - ему найдется место в основном составе "Мэйпл Ливз". Но клуб отправил россиянина в АХЛ, не дав ни одного шанса проявить себя.

— В ходе сезона вас обменяли в "Торонто", но быстро отправили в фарм-клуб. Переход в этот клуб был ошибкой?

— На самом деле там была неоднозначная ситуация, которую даже не хочется выносить на всеобщее обозрение, но… Сложилось так, как не должно было сложиться. По приезде в Торонто обстоятельства начали складываться не так, как ожидалось. Когда мы оформляли обмен, договаривались об одном, а закончилось все другим...

– Договаривались с генеральным менеджером "Торонто" Лу Ламорелло?

– Да, Ламорелло мне звонил, предлагал этот обмен, когда я потерял место в составе "Нью-Джерси". Мы обозначили взаимный интерес, потом поддерживали контакт, когда начались переговоры между клубами. Я был уверен, что интерес ко мне серьезный. Тем более это ведь Ламорелло в 2015 году привез меня в НХЛ, когда еще работал в "Нью-Джерси". Он договаривался о моем переходе, а потом ушел в "Торонто". Возможно, я был последним приобретением в "Джерси" его эпохи. Поэтому, когда ехал в Торонто, был уверен, что Лу найдет для меня место в составе. Или по крайней мере даст шанс проявить себя в команде. Но так получилось, что у них в этот момент была сложная ситуация: конец регулярного чемпионата, неопределенность с попаданием в плей-офф, а затем сложная серия с "Вашингтоном". Наверное, просто не нашли время на то, чтобы наигрывать меня.