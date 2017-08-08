Сергей Калинин: "Предложения в НХЛ были, но я посчитал правильным вернуться в Россию"

Нападающий Сергей Калинин в интервью "Известиям" отметил, что перед переходом в СКА рассматривал предложения в НХЛ. В Северной Америке он выступал за "Нью-Джерси", после чего был обменян в "Торонто", откуда его отправили в АХЛ.

— Вы только летом подписали контракт со СКА. До этого рассматривали вариант остаться в НХЛ с возможным понижением контракта? Или сразу решили ради Олимпиады возвращаться в Россию?

— Прошлый сезон сложился для меня не очень ровно. Но я рассматривал варианты продолжения карьеры в другом клубе НХЛ. Предложения в Северной Америке у меня были. Но я посчитал правильным вернуться сюда. В плане хоккейного роста и выступления за сборную, СКА стал для меня приоритетным вариантом.

— Сейчас есть понимание, в каком звене будете играть в предстоящем сезоне в СКА?

— Примерно понятно. Но думаю, что те сочетания, в которых мы прошли сборы, – временные. Целым составом мы пока еще не сыграли. Посмотрим, как будет дальше. Не исключаю, что сезон мы начнем тем звеном, что у нас сейчас в олимпийской сборной России, — c Каблуковым и Кетовым. Но наверняка на турнире в Питере будет еще ротация, и я не исключаю, что по его итогам будут изменения.