Сергей Калинин: "Главная задача "Нью-Джерси" - выход в плей-офф НХЛ"

Нападающий "Нью-Джерси" Сергей Калинин подчеркнул, что в межсезонье уделил большое внимание работе над мелочами. По словам форварда, важно чувствовать, что ты прогрессируешь, а не стоишь на месте.

- Сезон показал то, над чем нужно работать, - приводит официальный сайт НХЛ слова Калинина. - Я старался больше внимания уделять мелочам, подтягивать слабые стороны, укреплять сильные. Много работал на льду - над руками, над броском. Посмотрим, какие плоды это принесет. Уверен, что работа никогда не проходит даром.

Насколько было важно подписание контракта? Рад, что заключил новое соглашение. Я знаю ребят, тренерский штаб, менеджеров, работников клуба. Это проще, чем поехать в новую команду и начинать все с самого начала.

Чего хочу достичь в этом году? Пока я еще не знаю о своей роли в команде, рано об этом говорить. Хочу как можно больше помочь команде. Для нас самое главное - попасть в плей-офф. Что касается меня, хочу забить как можно больше, набирать очки и демонстрировать хорошую игру. Прибавлять и чувствовать что добавляю, потому что в ином случае все это не имеет смысла.