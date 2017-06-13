Сергей Гончар: "Я многому научился у Салливана"

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в качестве тренера "Питтсбурга" и экс-защитник сборной России Сергей Гончар в интервью "СЭ" отметил, что получил большой опыт за два года в штабе Майка Салливана. По его словам, главный тренер "Пингвинз" много работает и серьезно подходит к каждой игре.

- Чему вам удалось научиться у главного тренера Майка Салливана?

- Очень многому. Основная его отличительная черта – трудолюбие. Он много работает и серьезно подходит к каждой игре и ее аспекту, для него не бывает мелочей. Весь наш тренерский штаб старается делать все, чтобы наши ребята были готовы к каждому игровому моменту.

- В одном из последних интервью вы говорили, что нужно набраться опыта для перехода в главные тренеры. Двух Кубков Стэнли хватит?

- Конечно, я получил огромный опыт. Два года подряд выиграть Кубок Стэнли не так часто получается в современном хоккее в условиях жесткого потолка зарплат. Тем не менее, нет предела совершенству. Никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Всегда нужно учиться и развиваться. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью интервью Гончара - сегодня в "СЭ"