Сергей Гончар: "Возглавить сборную России? Почему бы и нет"

Сергей Гончар, ассистент Майка Салливана в "Питтсбурге", отметил, что рассмотрит предложение возглавить сборную России, если такое поступит. По словам специалиста, он не хочет заглядывать далеко в будущее и сейчас сосредоточен на работе с "Пингвниз".

– После вашего повышения в "Питтсбурге" заговорили, что вы можете возглавить и сборную России, если Олег Знарок покинет ее после Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году...

– Я думаю, надо работать, развиваться и делать свое дело. А если появится такая возможность, я ее обязательно рассмотрю. Надо прогрессировать, становиться более квалифицированным специалистом, а потом уже будем исходить из того, что есть.

– В Северной Америке есть практика назначения в сборные Канады и США на чемпионаты мира тренеров, чьи клубы рано закончили сезон в НХЛ. Вы бы согласились войти в штаб сборной России на чемпионате мира в Дании в 2018 году, если "Питтсбург" не дойдет до финала конференции в следующем сезоне?

– Если будут конкретные варианты, то я их рассмотрю. Конечно, хотелось бы, чтобы "Питтсбург" играл в финале и выиграл еще один Кубок Стэнли. Но если будет возможность и поступит соответствующее предложение, то почему бы нет.

– А как оцениваете свои шансы стать первым российским главным тренером клуба НХЛ?

– Тут такая же ситуация. Разве можно знать, что будет в будущем? Будем развиваться и прогрессировать. Загадывать я не хочу.