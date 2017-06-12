08:43 | ХОККЕЙ — НХЛ

Сергей Гончар: "Сэйвы Мюррея при игре 3 на 5 - ключевой момент финала"


Тренер "Питтсбурга" Сергей Гончар после победы над "Нэшвиллом" в шестом матче финала Кубка Стэнли (2:0, в серии 4-2) отметил, что решающим моментом стали сэйвы вратаря Мэттью Мюррея в середине третьего периода. "Пингвины" заработали подряд два удаления и были вынуждены 32 секунды втроем противостоять пятерым соперникам, но канадский голкипер смог выстоять, отразив несколько опасных бросков.

- Я считаю это ключевым моментом встречи, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Гончара. - Ребята выстояли, а вратарь нас спас.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/penguins-won-stanley-cup-2017/c-289884730

Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2017. Финал. "Питтсбург" vs "Нэшвилл"
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