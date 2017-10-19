Сергей Гончар: "Самым сложным для "Питтсбурга" будет избежать травм"

Ассистент главного тренера "Питтсбурга" Майка Салливана Сергей Гончар отметил, что команде будет очень тяжело выиграть третий Кубок Стэнли подряд. Он также добавил, что у игроков "Пингвинз" нет никаких проблем с мотивацией.

– Хотелось бы как можно большему научиться. Еще больше впитать знаний. Я работаю бок о бок с хорошими специалистами, многое подмечаю, – приводит Nhl.com/ru слова Гончара. – Потолок зарплат уравнял клубы НХЛ настолько, что сейчас и два раза выиграть-то невероятно трудно. Сделать это трижды очень и очень сложно. Но такой настрой у нас есть, мы будем делать все, чтобы это случилось. Не думаю, что у нас могут возникнуть проблемы с мотивацией.

Настрой у ребят всегда, везде и во всем серьезный. Даже в тренировочный лагерь вся команда приехала в отличной форме. Скорее всего, самым сложным будет избежать травм. Это тем более важно, учитывая, что мы сыграли больше всех в лиге за последние два года. Речь идет о более, чем 200 матчах, включая игры плей-офф. К тому же расписание для команды построено в этом сезоне так, что мы играем 19 спаренных матчей по ходу чемпионата. Больше всех в лиге. И это на фоне нагрузок последних двух лет.

Напомним, "Питтсбург" стал обладателем Кубка Стэнли в двух последних сезонах.