Сергей Гончар: "Плей-офф для "Питтсбурга" был тяжелым, что говорит о высочайшей конкуренции в НХЛ"

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в качестве тренера "Питтсбурга" и экс-защитник сборной России Сергей Гончар в интервью "СЭ" отметил, что команда прошла непростой путь ко второму подряд трофею. По его словам, все разговоры о том, что в НХЛ пропадает интрига не соответствуют действительности.

- У нас подобрался отличный коллектив исполнителей, - заявил Гончар. – Все были готовы трудиться и выполнять тренерские задания. Талантливые ребята, равно как и опытные, старались делать все для победы.

- За последние девять сезонов из 30 команд НХЛ Кубок Стэнли брали всего четыре. В НХЛ пропадает интрига?

- Не согласен. Этот плей-офф непросто сложился для нашей команды. Начали мы с тяжелой серии с "Коламбусом", затем было напряженное семиматчевое противостояние с "Вашингтоном", потом с "Оттавой" - тоже 7 игр, и шесть – в финале. Все это наоборот говорит о высочайшей конкуренции, поскольку в лиге много команд, близких по уровню и классу. С нынешним потолком зарплат все подтянулись. Нельзя сказать, что есть лишь четыре хорошие команды в НХЛ. Мы выиграли благодаря тому, что ребята готовятся и здорово выступают. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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