Сергей Гончар: "Отдельных положительных слов заслуживает Евгений Малкин"

Тренер "Питтсбурга" и известный в прошлом российский защитник Сергей Гончар после седьмого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона" (2:0, 4-3) похвалил нападающего Евгения Малкина. По словам наставника, россиянин был крайне полезен.

– Не буду раскрывать всех секретов, но "Питтсбургу" удалось выиграть седьмой матч серии за счет хорошей дисциплины, выполнения игровых заданий и большой самоотверженности, – цитирует ТАСС Гончара. – Трудно сказать, почему команды чаще побеждали в гостях в этой серии. Возможно, психологически они чувствовали себя более раскованно.

Ребята играли в свою силу, выделил бы коллективные взаимодействия команды, а также нашего вратаря, который здорово провел серию. Отдельных положительных слов заслуживает Евгений Малкин, который в этом противостоянии выполнил огромный объем работы – в нападении, помогал в защите, выходил в большинстве. Он сыграл на своем высоком уровне и помог клубу выйти в следующий раунд.