Сергей Гончар: "Может быть, игра "Питтсбурга" не была красивой, но победа есть победа"

Российский тренер "Питтсбурга" Сергей Гончар подчеркнул, что команда довольна результатом первого матча финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (5:3). При этом специалист отметил, что "Пингвинз" необходимо улучшить свою игру.

- Здорово начать финал с победы, - приводит пресс-служба НХЛ слова Гончара. - Может быть, игра была не очень красивой, но победа есть победа. Все равно все довольны. Но нам нужно прибавлять.

Напомним, что "Питтсбург" установил антирекорд Кубка Стэнли по количеству бросков по воротам. "Пингвинз" стали первой командой в истории плей-офф, которой не удалось потревожить голкипера соперника за один период.