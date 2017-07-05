Сергей Гончар: "Меня хотят видеть на лавке "Питтсбурга", но я не могу оставить семью и переехать"

Тренер "Питтсбурга" Сергей Гончар заявил, что его роль в команде в следующем сезоне не изменится. Специалист отметил, что не готов постоянно находиться с командой из-за того, что его семья живет в Далласе. Напомним, что Гончар работает в тренерском штабе "Пингвинов" с 2015 года.

– Разговор об этом был, подобный вариант рассматривался, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Гончара. – Меня хотят видеть на лавке, но на данный момент я не могу оставить семью в Далласе и переехать в Питтсбург, чтобы работать на постоянной основе.

На данный момент я две недели работаю из Далласа, две недели нахожусь с командой. Но сейчас я не готов бросать семью и находиться с командой каждый день. Мы уже говорили по этому поводу в том году, в этом ситуация не изменилась. Во время плей-офф и тренировочного лагеря я все равно нахожусь с командой, но пока ничего менять я не буду.

У нас хорошие отношения с Джимом, но никаких рамок по срокам сотрудничества и договоренностям нет. Сейчас решение принимать не требуется. Для нас главное выигрывать и продолжать двигаться вперед.