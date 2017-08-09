Сергей Гончар: "Еще будучи игроком давал советы Кросби"

Экс-игрок "Питтсбурга" Сергей Гончар, который недавно стал ассистентом главного тренера "Пингвинз" Майка Салливана, отметил, что у него хорошие отношения с лидерами команды Сидни Кросби и Евгением Малкиным. По словам россиянина, он может дать совет канадцу, несмотря на то, что отвечает за игру в обороне.

– Доводилось ли вам давать советы по отработке игры в обороне одному из лучших форвардов мирового хоккея Сидни Кросби?

– Конечно, это рабочие моменты. Если я вижу, что Сидни нужно в чем-то прибавить, то я говорю ему об этом. Мы играли вместе пять лет и еще с тех пор хорошо общаемся. Я же постарше и даже в игровые годы что-то подсказывал Сиду.

– Вы давно знакомы с Евгением Малкиным. В чем он изменился после первой победы в Кубке Стэнли в 2009 году?

– Наверное, в игре в обороне. С возрастом к нему пришел опыт и он стал лучше действовать в защите.