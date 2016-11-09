Сергей Гимаев: "Анисимов входит в десятку лучших универсальных форвардов НХЛ"

Многократный чемпион СССР Сергей Гимаев выразил мнение в интервью "Известиям", что нападающий "Чикаго" Артем Анисимов входит в десятку лучших универсальных форвардов НХЛ. Россиянин единолично лидирует в гонке бомбардиров этого сезона, на его счету 17 (8+9) очков.

– С одной стороны – это приятный сюрприз, с другой – Артем добился такой высокой результативности своей работоспособностью и постоянным самосовершенствованием, – сказал Гимаев. – На мой взгляд, он входит в десятку лучших универсальных форвардов НХЛ – как модно говорить, двухсторонних форвардов, которые отлично играют и в обороне, и в атаке. У него очень большой функционал. Анисимов здорово играет на "пятачке", закрывает вратаря. Это часто не приносит очков, но помогает отличиться его партнерам. Он здорово играет на добивание, на подправление, постоянно над этим работает, но главный козырь Анисимова в том, что в любой игровой ситуации он оказывается там, где необходимо. Это огромная проблема для современных форвардов. Нападающие часто небрежно играют в обороне, оставляют своих визави без опеки. С Артемом такого не бывает. Не случайно весь прошлый год он играл вместе с Кейном, лучшим нападающим НХЛ прошлого года, и Панариным, лучшим новичком сезона. Такое право надо заслужить. К тому же, он забирал на себя всю черновую работу, позволяя Кейну и Панарину действовать в атаке вполне свободно.

В составе сборной России Анисимов выступает с 2010 года. За это время форвард успел выиграть чемпионат мира-2014, поучаствовать в Олимпийских играх-2014 и Кубке мира-2016. На КМ в Канаде игрок получил мало игрового времени и не смог проявить своих лучших качеств.