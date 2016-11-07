Сергей Федотов: "Теперь Анисимов тащит "Чикаго"

Скаут сборной России по Северной Америке Сергей Федотов отметил, что нападающий "Чикаго" Артем Анисимов сильно прибавил в игре в нынешнем сезоне. На данный момент россиянин возглавляет бомбардирский рейтинг НХЛ с 17 очками. Кроме того, он делит первое место с Сидни Кросби и Патриком Лайне в списке снайперов, имея в своем активе восемь заброшенных шайб.

- Раньше существовало четкое мнение: Анисимов так играет, потому что у него такие партнеры, - приводит "Р-Спорт" слова Федотова. - С одной стороны, действительно, в "Чикаго" с такими партнерами Анисимов делает шаг вперед. Но партнеры стали катализатором того, что Артем очень сильно прибавил. Насколько я знаю, он перед каждым сезоном проделывает огромный объем работы. И сейчас у него изменились и катание, и посадка, и работа плеч и рук. То есть это игрок, который продолжает совершенствоваться. Он из категории тех игроков, которые раскрываются несколько позже.

Теперь в "Чикаго" складывается так, что уже именно Анисимов, а не его партнеры, тащит команду, именно он становится движущей силой звена с Кейном и Панариным. Если сравнить нынешнего Анисимова с ним самим же времен "Коламбуса" или "Рейнджерс", видно, насколько человек научился реализовывать моменты. За счет этого Анисимов набирает подобное количество очков. Для меня это нисколько не удивительно, это не шок и не открытие. Уже в прошлом году я видел, что Артем нашел свою команду, где ему нашли четкую роль, и там он будет только прогрессировать.