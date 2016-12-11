19:08 | ХОККЕЙ — НХЛ

Сергей Федоров: "Жалею, что не сыграл вместе с Могильным и Буре в НХЛ"

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров выразил сожаление, что ему не удалось в НХЛ сыграть в одном клубе с бывшими партнерами по ЦСКА Павлом Буре и Александром Могильным. Хоккеисты играли в одном звене до отъезда за океан. На Кубке легенд они вновь вышли в одной тройке.

- Мы играли опять вместе, но большой ностальгии не было, единственное, все ребята жалеют, что не выступали вместе в Северной Америке, - цитирует ТАСС Федорова. - Саша с Пашей играли в "Ванкувере". У нас была возможность Сашу забрать из "Баффало", но он не захотел ехать в "Детройт". Да, мы играли в 1994 году в Суперсерии в составе "Звезд России", с финнами перед Кубком мира, но этого мало, и об этом можно пожалеть.

Среди ветеранов можно человек пять-семь найти точно, кто бы не испортил погоды в клубах КХЛ. Что касается меня, я закончил, никакая КХЛ мне не светит.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3862706

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

Да-а-а... тройка Могильный-Фёдоров-Буре была бы лучшей в истории наверняка! Когда они играли вместе за "Звёзд России", это было что-то невероятное!! ))))))))))

20:01

RT

Тройка Могильный-Фёдоров-Буре была бы лучшей. Никаких сомнений в этом нет. Более того, даже сейчас они будут лучшими в свои 45-47 лет, в КХЛ точно.

19:31

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ