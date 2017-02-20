Сергей Федоров: "Слежу за Радуловым в НХЛ, у него пока все получается"

Генеральный менеджер ЦСКА Сергей Федоров отметил, что каждый день следит за выступлением экс-форварда армейцев Александра Радулова в НХЛ. Этим летом нападающий перешел в "Монреаль".

– За успехами Радулова в НХЛ следите?

– Да, каждый день понемногу. Читаю какие-то заголовки. Что-то у Саши получается, что-то не очень, все-таки он долго не играл в НХЛ. Но я считаю, адаптационный период у него прошел. Радулов занял определенную нишу в команде, от него многое зависит, и это ему привычно. Насколько я понимаю, у него все пока получается. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)