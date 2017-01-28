16:57 | ХОККЕЙ — НХЛ

Сергей Федоров: "Попадание в топ-100 игроков НХЛ - серьезное признание за труд"

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Бывший форвард "Детройта" и "Вашингтона" Сергей Федоров заявил, что попадание в список ста лучших игроков НХЛ стало для него самым серьезным достижением в карьере. Всего в НХЛ россиянин провел 1248 матчей, набрал 1179 (483+696) очков и выиграл три Кубка Стэнли.

– До сих пор не могу во все это поверить, – цитирует сайт НХЛ Федорова. – Очень серьезное признание за тот труд, то творчество и ту боль, которые мы вложили в свои карьеры. Соглашусь с Овечкиным: более серьезного достижения, чем включение в эту сотку, пожалуй, нет и у меня. Думаю, в моем случае серьезную роль сыграло и то, что мне посчастливилось выступать за "Ред Уингз", с которым мы добились таких результатов. Без трех Кубков Стэнли, выигранных с "Детройтом", меня могли и не выбрать.

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Материалы REN-TV

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