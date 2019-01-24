Сергей Федоров: "Овечкин повторил мой рекорд - для меня это не сюрприз"

Легендарный нападающий Сергей Федоров в интервью "СЭ" признался, что для него не стало сюрпризом, что капитан "Вашингтона"​ Александр Овечкин повторил его рекорд результативности. Россиянин в сегодняшнем матче с "Торонто" (3:6) отметился голом и набрал 1179-е очко в играх регулярных чемпионатов.

– Думали ли вы, когда заканчивали выступление в НХЛ, что кто-то когда-нибудь сможет повторить ваш рекорд по очкам для россиян?

– Пока ты действующий игрок, ты не задумываешь о статистических достижениях. Когда ты уже живешь в другом режиме, закончил карьеру, то можно спокойно об этом поразмышлять. Рекорды существуют для того, чтобы их можно было побить. Видя, какими темпами Саша набирает очки, помогает своей команде быть лучшей, могу сказать точно – для меня это не сюрприз. Я очень рад не только его результативности, но и всем его достижениям в целом. И то, что он стал самым великим хоккеистом из России, кто набрал столько очков – это здорово!

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