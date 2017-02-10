Сергей Федоров: "Олимпиада будет интереснее, если на нее приедут все сильнейшие игроки мира"

Генеральный менеджер ЦСКА Сергей Федоров уверен, что соревнования на Олимпийских играх будут более интересными, если хоккеисты, выступающие в НХЛ, смогут помочь своим национальным командам. На данный момент МОК и руководство Лиги не достигли соглашения об участии хоккеистов на Играх-2018.

- Как команда вас поздравила с включением в сотню лучших игроков НХЛ? - вопрос Федорову.

- В частном режиме. Считаю, есть и другие хоккеисты, которые были достойны включения в этот список, но не попали туда. Вообще это спорный вопрос. НХЛ сто лет, и за это время были очень приличные и мощные игроки, которые не попали в сотку, но была создана комиссия из 58 человек, там было много критериев. Из 296 хоккеистов они отбирали эту сотню. Здесь, конечно же, присутствовал человеческий фактор. Но я думаю, что было совершено не много ошибок.

- Как вы считаете, наша сборная выиграет, если игроков НХЛ не отпустят на Олимпиаду?

- Не знаю, кто выиграет от того, что энхаэловцы могут не принять участия в Олимпиаде, а кто проиграет. Если они приедут, то состав участников Игр будет более интересным и профессиональным. Мы увидим очень качественный хоккей. В случае, если они не приедут, это уже будут другая Олимпиада.

- Это ведь наверняка скажется на результате сборной России. В последние разы, когда приезжали игроки из НХЛ, наши результаты оставляли желать лучшего.

- Согласен, что результаты оставляли желать лучшего. А по первой части вопроса опять же скажу, что не знаю, какая сборная от этого выиграет. Но хоккей будет интересен, если приедут все сильнейшие хоккеисты мира. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)