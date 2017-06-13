Сергей Брылин: "Малкин - один из лучших игроков последнего десятилетия"

Бывший форвард "Нью-Джерси" Сергей Брылин отметил, что рад завоеванию Евгением Малкиным третьего Кубка Стэнли. Форвард "Питтсбурга" стал четвертым россиянином после Сергея Федорова, Игоря Ларионова и Брылина, которому удалось достичь такого результата.

- Конечно, я рад, что еще один российский игрок добился такого значимого результата, - приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Брылина. - Это говорит о том, что наши таланты продолжают демонстрировать тот уровень и класс, с которым ассоциируется во всем мире российский хоккей. Вне всяких сомнений, Малкин является одним из лучших игроков последнего десятилетия. И речь не только о его титулах, но и, как и в случае с Кросби, стабильности демонстрируемого им из года в год хоккея.