Сергей Брылин: "Малкин - один из лучших игроков последнего десятилетия"

Бывший форвард "Нью-Джерси" Сергей Брылин отметил, что рад завоеванию Евгением Малкиным третьего Кубка Стэнли. Форвард "Питтсбурга" стал четвертым россиянином после Сергея Федорова, Игоря Ларионова и Брылина, которому удалось достичь такого результата.
- Конечно, я рад, что еще один российский игрок добился такого значимого результата, - приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Брылина. - Это говорит о том, что наши таланты продолжают демонстрировать тот уровень и класс, с которым ассоциируется во всем мире российский хоккей. Вне всяких сомнений, Малкин является одним из лучших игроков последнего десятилетия. И речь не только о его титулах, но и, как и в случае с Кросби, стабильности демонстрируемого им из года в год хоккея.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/analysis-crosby-top-five-player-all-time/c-289901928
- Сергей Федоров (хоккей)
- Нью-Джерси Дэвилз
- Питтсбург Пингвинз
- Евгений Малкин
- Игорь Ларионов (хоккей)
- Сергей Брылин