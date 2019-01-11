Сергей Бобровский: "Я позволил эмоциям захватить меня, мы прояснили ситуацию"

Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский прокомментировал дисциплинарные санкции, которым он подвергся со стороны руководства клуба. Голкипер пропустил игру с "Нэшвиллом" в качестве наказания за нарушение корпоративных правил команды. Некоторые журналисты и инсайдеры отмечают, что это могло произойти из-за контрактной ситуации между вратарем и командой.

"Во вторник поражение от "Тампы" было сильным ударом для всех. Я был на эмоциях и позволил им захватить меня, что было неправильно. У нас была встреча с командой, мы прояснили ситуацию, очистили воздух и готовы двигаться дальше.

Это должно остаться в раздевалке между нами.

Я сейчас здесь, я буду здесь играть и сделаю все для своей команды, фанатов, города. Я работал усердно и продолжу делать это. Случилось то, что случилось", - сказал Бобровский.

Текущее соглашение Бобровского заканчивается этим летом, и он пока не подписал новый контракт с "жакетами". Сегодня он принял участие в тренировке команды.