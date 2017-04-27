Сергей Бобровский: "Я не робот, ошибки случаются"

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский признался, что ему было обидно проиграть в 1/8 финала Кубка Стэнли "Питтсбургу". Также он отметил, что не стоит заострять внимание на его ошибках, так как они случаются у всех.

- Конечно, в первом раунде плей-офф вылетать неприятно, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Бобровского. - Проигрывать обидно и тяжело. Но что случилось, то случилось. Будем делать выводы и готовиться к следующему сезону.

- А что на счет нескольких необязательных пропущенных шайб?

- Такое бывает. Я не робот. Ошибки случаются. Ну что я могу про них сказать? Не люблю ковыряться в голах. А искать виноватых - не мое дело. Не вижу в этом смысла.