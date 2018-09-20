Сергей Бобровский: "Я люблю хоккей. Люблю быть частью этой игры"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский в интервью "СЭ" заявил, что ему нравится быть частью хоккея. Он также отметил, что перед новым сезоном важно отдохнуть и полностью восстановиться.

– Все постепенно, – говорит Бобровский. – С опытом оттачиваешь свою подготовку. Летом готовишь своё тело к высоким нагрузкам в сезоне. Очень важно перед ее началом хорошо отдохнуть и полностью восстановиться. Затем с новыми эмоциями и обновлённым телом начинаешь закладывать фундамент на сезон.

– Каждый новый сезон несёт в себе массу ярких и радостных моментов. Я люблю хоккей. Люблю быть частью этой игры. Мне нравится летние тренировки, я люблю игры. В каждом дне есть что-то яркое и что-то, что тебе необходимо преодолеть.

Бобровскому - 30. И у него все впереди